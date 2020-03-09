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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderleriyle Suriyeli sığınmacıların durumunu görüşüyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında gittiği Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği önünde vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı.
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Daha sonra ise, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanları ile 3'lü toplantıya geçti.
Zirvede, özellikle Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların ele alındığı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı, temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.
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