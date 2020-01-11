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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul ediyor11 Ocak 2020 Cumartesi 15:21 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 15:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.
Burada Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede bölgesel sorunların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber