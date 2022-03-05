Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.
Erdoğan ayrıca, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan Rusya Son Dakika Ukrayna
Son Haberler
- 17:02
- 17:06
- 17:13
- 16:49
- 16:41
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: İstanbul'da çok büyük bir tatbikat gerçekleştireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz