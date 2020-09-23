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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki video konferans görüşmesi 16.50'de başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Ursula von der Leyen son dakika doğu akdeniz cumhurbaşkanı erdoğan ab ile doğu akdeniz diplomasisi ABSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:18
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