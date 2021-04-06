Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını çizecek.

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AB ile yeni dönem masada

Avrupa Birliği ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.