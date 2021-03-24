Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongresi’ne katılmak için geldiği Ankara Spor Salonu'nda dışarıda bekleyen partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sizleri, böyle anlamlı bir buluşmada özelliklede kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. olağan büyük kongremizi yapacağız.

"Üye sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı"

Hamdolsun, şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun, 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok.

"75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz"

Artık önümüzde 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatı ile 50 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) değil şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var o da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

Diyarbakır anneleri

Diyarbakır'daki gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah.