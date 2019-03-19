Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı’nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız"

Artık bahar kendini iyiden iyiye belli etmeye başladı. Bahar yılın bir mevsimi. Baharın müjdesi olarak; havaya, suya, toprağa düşen cemreler inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdecisi olarak sandıklara da düşecektir. İstanbul’da 13 Ankara’da 8 ilçe mitingi yaptım. 39 günde 71 miting gerçekleştirmiş olacağız. Kabulleri, resmi toplantıları ziyaretleri saymıyorum bile.

"Ellerini ovuşturarak bekliyorlar"

Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başında bulunduğumuz Cumhur İttifakı ile mecliste çoğunluğumuz olmasına rağmen neden bu kadar koşturuyoruz? Muhalefet bizim değir yarımız bizim onda birimiz kadar bile çalışmıyorlar. Bizim böylesine çok çalışmamızın sebebi ülkemizi ve sizleri çok seviyor olmamızdandır. Bizim bu kadar çok koşturmamızın sebebi milletimize olan aşkımızdır. Bu ülkenin bir avuç toprağına, bu milletin tek bir ferdinin saçının teline zarar gelmemesi için ülkemizi güçlü tutmamız gerektiğini biliyoruz. 31 Mart’ta en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir ortamı hedefliyoruz. 31 Mart’ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türkiye'yle ve Türk milletiyle hesabı olan herkes, 31 Mart'ı bekliyor. 2013 yılından önce gezi olayları ardından 17-25 Aralık yargı darbesini yaşadığımızda seçimleri birileri ellerini ovuşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aynı şekilde beklentiye girdiler ama milletimiz ülkesine sahip çıktı. Baktılar sandıkta olmuyor 15 Temmuz’da darbe ile devleti ele geçirmeye çalıştılar. Hamdolsun başarısız oldular. Seçimlerde hep hüsrana uğradılar. Gözlerini 31 Mart’a diktiler. Milletimiz bunlara meydanı bırakmayacak. İradelerini terör örgütünün elindeki partiye teslim edecek duruma geldiler. Her ne kadar inkar etmeye çalışsalar da terör örgütünün emrindeki partinin eş başkanı bunu her fırsatta dile getiriyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu beyefendi Kürt de değil. Sen Kürdistan’ı çok mu seviyorsun Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Biz 82 milyon nüfusumuzla tüm vatandaşlarımızla hep birlikte biriz beraberiz kardeşiz. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.

"Gelin bu karanlık oyunu birlikte bozalım"

Buradan ülkesine ve milletine olan sevgisinden zerre kadar şüphe duymadığım CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Buradan milliyetçiliği konusundaki samimiyetine yürekten inandığım ve hala İyi Parti'ye ümit bağlayanlara sesleniyorum. Buradan geçmişini inkar etme pahasına garip bir siyasetin içinde olan ve hala Saadet'le birlikte olanlara sesleniyorum. Buradan iradeleri pazarlanan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Buradan hangi sebeple olursa olsun kırgınlığını sandığa yansıtma düşüncesi olan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Suriye meselesi sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulma aşamasına gelmişken, istikrarımızı tehlikeye atamayız. Ekonomik alanda saldırılar her geçen gün artarken ülkemizi tehlikeye atamayız. Bazıları bizim zafer ve yenilgilerimizi unutmuş olabilir ama elin oğlu hiçbirini unutmamış. Unutmadığı gibi getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bölücü terör örgütüyle bu alçak katilin amacı aynı değil mi? Amaç Türkiye’yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, yapamazlarsa son ferdimizi ölü veya diri kazıyıp atıncaya kadar mücadele etmektir. Bize bu dünya üzerinde özgürce nefes alabileceğimiz yer bırakmamaktır. Gelin bu karanlık oyunu birlikte bozalım.

Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık

Sakarya'ya 17 yılda 24 katrilyon yatırım yaptık. Eski stadyumun yerine yapacağımız millet bahçesinin inşaatına yakında başlıyoruz. İmar barışı ile 179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu çözdük. Sakarya'da 7 bin 362 konut projesini hayata geçirdik. Sakarya'ya 47 sağlık tesisini kazandırdık. 133 kilometreden aldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 401 kilometreye çıkardık. Kaynarca-Karasu-Kocaeli- Ankara hududu bölünmüş yolunun çalışmalarını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Ankara-İstanbul YHT hattı aynı zamanda Sakarya'nın projesidir. Hızlı treni getirmekle kalmayıp Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurmak da bize nasip oldu. Modern metro araçlarını artık Sakarya'da üretiyoruz. Karasu limanını tamamlayarak işletmeye açtık. Bu liman Karadeniz'den dünyaya açılan kapı olmaya adaydır. Demiryolu projesinin yapımı devam ediyor. Bundan sonra her gün 5 gidiş 5 geliş olacak şekilde Adapazarı-Pendik arasında sefer yapılacak. Ballıkaya barajını yakında hizmete alıyoruz. Sulama tesisleriyle 38 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 44 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Son 17 yılda 53 adet taşkın koruma tesisiyle vatandaşlarımızı taşkın zararından koruduk. Sakaryalı çiftçilerimize 1,4 milyar lira tarımsal destek verdik. Yatırımcılarımıza 13 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek ilave istihdam oluşturduk.

"Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi var ise sensin"

Bay Kemal çok garip bir insan. Arifiye’de ana bakım fabrikası fırtına obüsü, poyraz mühimmat aracı, paletli araçlar, dürbünler ve araçlar üreten bir tesistir. Bu tesisi modernize etmemiz ve etkin kullanmamız şart haline gelmiştir. Bu çalışmaları kamu imkanlarıyla yapmak istediğimizde 50 milyon dolar gerekiyor. Bunun için ana bakım fabrikasının işletmesini gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak amacıyla 25 yıllığına burayı Katar ile iş birliği olan BMC’ye devrettik. Bay Kemal sattılar diyor. Satılan birisi var ise sensin. Burada kesinlikle bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla ben her şeyi bırakmaya hazırım ama sen hazır mısın?

Kaynak: TRT Haber