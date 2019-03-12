Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda konuştu.

"31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor. Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız" diyen Erdoğan, "Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir" ifadesini kullandı.

"31 Mart bir beka meselesidir"

Erdoğan, "Bu seçimler, bölücülerle anlaşıp milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. Bu seçim milletin lokmasına musallat olanlarla hesaplaşma seçimidir. Bu seçim milletin lokmasına musallat olanlarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart bir beka meselesidir. Biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız" dedi.

"Kameralar önünde, inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabıyla dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim milletimizin kutsallarıyla dalga geçen, milletimizin değerlerine hürmetsizlik eden bu edepsizlere inşallah derslerini sandıkta vereceğiz. Sandıklara, 15 Temmuz gecesi canları pahasına iradesine leke sürdürmeyen serdengeçtiler için koşacağız."

"Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz"

Erdoğan, "(Sezai Temelli) Bu adam terörist. Şimdi işi saptırdılar ne diyorlar; 'Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenlere terörist diyor' Ya bunlar sahtekar. Ben HDP'ye oy verenlere bugüne kadar terörist demedim, oy verilenlere terörist diyorum. Kim onlar? İşte bu" dedi.

"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Türkiye'yi biz bunlara böldürtmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da kurduk. Tankların topların karşısında Cumhur İttifakı vardı. CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla, yolsuzluklarla tekrar eski Türkiye'ye döndürmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA