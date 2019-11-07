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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hükümlünün cezasını kaldırdı07 Kasım 2019 Perşembe 05:17 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 05:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla hükümlü bulunan 3 kişinin cezası kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından hükümlü bulunan Mustafa Karaman, Uğur Fidancı ve İsmail İpek'in cezaları kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cezaları kaldırılan hükümlülerden Mustafa Karaman ve İsmail İpek'in sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olduğu, Uğur Fidancı'nın ise sürekli hastalığı bulunduğu belirtildi.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: TRT Haber