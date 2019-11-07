Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından hükümlü bulunan Mustafa Karaman, Uğur Fidancı ve İsmail İpek'in cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cezaları kaldırılan hükümlülerden Mustafa Karaman ve İsmail İpek'in sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında olduğu, Uğur Fidancı'nın ise sürekli hastalığı bulunduğu belirtildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber