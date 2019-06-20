Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ortak yayına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Valimiz olayı yargıya taşıma kararında. Vali Cumhurbaşkanı ve milletin vekilidir.

- Belediye başkanı iken bir şiir okudum ve mahkum edildim.

- Bunların en iyi bildiği iki şey var algı operasyonu yapmak ve mağduriyet maskesi giymektir.

- "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder.

- Vali'ye yapılanın görsel kayıtlarını gördük.

- Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem.

- Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak dediler. Pazar günü Mursi ve Sisi zihniyetleri yarışacak.

- Batı Erdoğan'a neden saldırıyor? Zihniyet meselesinden dolayı saldırıyor.

- (Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu.

- Sayın Yıldırım'ın sözlerinin sık sık kesildiğini gördük.

- Moderatör CHP adayı ile 45 dakika görüştü.

- Sorular yayın öncesi çalındı bu da bir FETÖ taktiğidir.

- Adil bir tartışma olmaktan çıktı. Hem siyasi hem ahlaki değerlere ters bir tartışma halini aldı.

- Moderatörle görüşme CHP adayının sorumsuzluğunu gösterir.

- Netice Pazar günü sandıkta görülecek.

- Trump-Clinton tartışmasına benzer olsun istedik.

- Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik vardı.

- 25 senede İstanbul'a ne yaptınız diyorlar. Bunu Binali Bey'in rakibi diyor. İnsanın gözü varsa artık bunu görecek ama gözü var görmüyorsa buna benim diyecek bir şeyim yok.

- Binali Bey'in yaptıkları yapacaklarının teminatı.

- Benim verdiğim bursu CHP yargıya taşıdı ve kaldırıldı. Burs ve krediyi sadece Kredi Yurtlar Kurumu verebilir. Belediyeler veremez.

- Yapmadıklarınızı ve yapamayacaklarınızı söylemeyin.

- İstanbul'da başaılı bir belediyecilik sergiledik. Her ilçemizde kongre ve kültür merkezimiz var. İstanbul'a suyu getiren biziz. Ben göreve gedikten sonra alt ve üst yapı başladı.

- [Sayıştay raporu tartışması] Sayıştay böyle bir tespit yapmadık dedi.

- Aşk ile koşan yorulmaz derler biz yorulmadık.

- İstanbul'da bugün 6,5 milyon eve doğalgaz girdi.

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