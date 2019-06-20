Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ortak yayına katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Valimiz olayı yargıya taşıma kararında. Vali Cumhurbaşkanı ve milletin vekilidir.
- Belediye başkanı iken bir şiir okudum ve mahkum edildim.
- Bunların en iyi bildiği iki şey var algı operasyonu yapmak ve mağduriyet maskesi giymektir.
- "(İmamoğlu seçilirse) Belli bir süreyi aşan cezayı alması halinde bu düşecektir, o süreyi aşmazsa zaten görevine de devam eder.
- Vali'ye yapılanın görsel kayıtlarını gördük.
- Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem.
- Erdoğan'ın akıbeti de Mursi gibi olacak dediler. Pazar günü Mursi ve Sisi zihniyetleri yarışacak.
- Batı Erdoğan'a neden saldırıyor? Zihniyet meselesinden dolayı saldırıyor.
- (Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını) Ben yayını beğenmedim. 'Niye beğenmedin?' derseniz, bir defa yayında objektif bir yönetim anlayışı yoktu. Yani burada dakikalardan soru soruş şekillerine varıncaya kadar ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu.
- Sayın Yıldırım'ın sözlerinin sık sık kesildiğini gördük.
- Moderatör CHP adayı ile 45 dakika görüştü.
- Sorular yayın öncesi çalındı bu da bir FETÖ taktiğidir.
- Adil bir tartışma olmaktan çıktı. Hem siyasi hem ahlaki değerlere ters bir tartışma halini aldı.
- Moderatörle görüşme CHP adayının sorumsuzluğunu gösterir.
- Netice Pazar günü sandıkta görülecek.
- Trump-Clinton tartışmasına benzer olsun istedik.
- Binali Bey'in duruşunda bir olgunluk, derinlik vardı.
- 25 senede İstanbul'a ne yaptınız diyorlar. Bunu Binali Bey'in rakibi diyor. İnsanın gözü varsa artık bunu görecek ama gözü var görmüyorsa buna benim diyecek bir şeyim yok.
- Binali Bey'in yaptıkları yapacaklarının teminatı.
- Benim verdiğim bursu CHP yargıya taşıdı ve kaldırıldı. Burs ve krediyi sadece Kredi Yurtlar Kurumu verebilir. Belediyeler veremez.
- Yapmadıklarınızı ve yapamayacaklarınızı söylemeyin.
- İstanbul'da başaılı bir belediyecilik sergiledik. Her ilçemizde kongre ve kültür merkezimiz var. İstanbul'a suyu getiren biziz. Ben göreve gedikten sonra alt ve üst yapı başladı.
- [Sayıştay raporu tartışması] Sayıştay böyle bir tespit yapmadık dedi.
- Aşk ile koşan yorulmaz derler biz yorulmadık.
- İstanbul'da bugün 6,5 milyon eve doğalgaz girdi.
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