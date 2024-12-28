Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılı ocak ayında İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa’da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu.

Erdoğan,üretim ve istihdamı korumak için, İstihdamı Koruma Programı'nın 2025 yılı ocak ayında başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan, 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekonomi programımıza güvenimi ve desteğimiz tam. Ülkemize uluslararası sermaye girişi hızlandı. Ülkemizin kredi risk birimi düştü. Dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke biziz. 2025 yılı bütçesinde gerçekçi adımlarla hareket ettik".

"KOBİ’lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz"

Erdoğan, KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi yapılacağını belirterek şunları ifade etti:

"Son kabine toplantısında görüştüğümüz paketi bugün burada açıklıyorum. Yıllık 37 milyar dolar ihracatımız olan 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde rekabet gücümüzü sürdürmeyi önemsiyoruz. Üretim ve istihdamı korumak için 2025 yılı Ocak ayında KOSGEB eli ile İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde 2024 yılının son aylarındaki istihdam düzeyini 2025 yılında koruyan KOBİ’lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun".

"5 ayda 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 25 milyar lira yatırım yapılan TEKNOSAB'ın, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretime geçişinin simgelerinden olacağını vurgulayarak, "Biliyorsunuz kısa süre önce ülkemizi bu hedefe daha hızlı götürecek HIT-30 programını kamuoyumuzun takdirine sunduk. 5 ay gibi kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, pil hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik konularda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

