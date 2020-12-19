Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün hizmete açtığımız kısmın uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların uzunluğu ise 398,4 kilometreyi buldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun etap etap bugüne kadar devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız.

"Vatandaşlarımız için hızlı ve konforlu ulaşım alternatifleri sunuyoruz"

Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu ile kurulan bağlantılar sayesinde vatandaşlarımız için hızlı ve konforlu ulaşım alternatifleri sunuyoruz.

Üretim ve ticaret gücü ile Türkiye'nin kalbi konumundaki Marmara Bölgemizin geleceğini şekillendirecek bu yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum.

"Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık"

Kara, hava, demir ve deniz yolları ile ulaşım kalkınmanın temel altyapılarının başında gelir. Türkiye uzun bir süre diğer altyapılar ile birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Demir yolu ağımızı sıfırdan yapmış gibi modernize ettik. Havayolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerine uygun hale getirdik. Ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirme hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız.

"Diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz"

Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe, engelleri daha kolay aşmaya başladık. İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere oluştırana kadar durmayacağız. Nice badireleri atlatmamızı sağlayan kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz.

Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz. Biz, insanımıza hizmet etmenin heyecanını, özellikle yaşarken en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiyle hareket etmesidir.

"Basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar"

İhracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırıyor, olmadık şeyleri sosyal medyaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.

Türkiye'nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması büyük bir başarıdır. Böylesi bir başarı karşısında üzüntüsünü dahi gizleme gereği duymayan zihniyetin bu ülke ile bağı kopmuş demektir.

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor herkesi hak ettiği konuma oturtuyor.

Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Bu vesileyle komisyondan genel kurula kadar her aşamasında bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık.

"2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır"

Adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

Malum, Gaziantep'de malesef özel sektöre ait bir hastanede bir tüp patlaması sonucunda 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felakatlerden muhafaza etsin diyorum.