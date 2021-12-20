Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 bakanı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i kabul edecek.
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asgari ücretteki vergi indiriminin genişleyip genişlemeyeceğine ilgili önemli bir toplantı olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul edecek. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/GYvYY6POBU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul edecek.
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