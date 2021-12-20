Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde asgari ücretteki vergi indiriminin genişleyip genişlemeyeceğine ilgili önemli bir toplantı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul edecek. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/GYvYY6POBU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 20, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul edecek.