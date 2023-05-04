Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti, inanıyorum Giresun bugün de Kandil’in şakşakçılarına, FETÖ’nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz.

Bizim Irak ve Suriye’de tepelerine bindiğimiz teröristler var ya onlar gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur, sadece ülkemizi değil, milletimizin inancına, değerlerine saldıran FETÖ’cü hainler var ya onlar gelir çocuklarınızı yeniden elinizden alır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuşuyor. https://t.co/d1X0an776d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2023

Zorlu mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler yeniden gelir bizi kendilerine bağımlı kılarlar. Karadeniz’de bulduğumuz gazın vanasını kapatırlar. Gabar’da bulduğumuz petrolün kuyularının üzerine geçmişte olsuğu gibi beton dökerler.

Kürt kardeşlerim bu Kandil’dekilere bakıp sandığa gitmesinler. Kürt kardeşlerini çok aldatılar. Hala da aldatıyorlar. Savunama sanayiindeki işe yara ürünlerimize el koyacaklarmış, bütün çalışmaları akamete uğratacaklarmış. İşte görüyorsunuz İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST’i hazmedebildiler mi? Sizin Amerika’da görüştüğünüz kişilerle ben 15 sene önce görüştüm. Gelin ne istiyorsanız vereyim dedim, 15 yıl oldu gelmediler.

Bunlar vatansever değil bunlar Türkiye’ye gelip bu yatırımlara girmezler. İşte İHA’ları SİHA’ları yapan kim BAYKAR, AKINCI’yı yapan kim BAYKAR.

Milli modeli yıkıp ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu yer haline getirirler. İnanıyor musunuz böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Giresun’a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Bu zamana kadar neredeydiniz. Neden vermediniz. Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler.

Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs’ta siz de bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Giresun 14 Mayıs’ta sandıkları patlatıyor muyuz? Giresun şimdiden kararını vermiş. Hayırlı olsun.

20 yıl öncesini hatırlıyorum. Şu sahil yolu var mıydı? O burunlu otobüslerle o Armelit Dağı’ndan nasıl çıkar nasıl inerdik. Camdan bakardım bu araba bu virajı alabilecek mi? Şimdi biz bu Armelit’i falan aştık.

"İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek"

Şimdi tüneller var. Tünellerden geçerken başka güzellikler var. Şimdi araban kenara çekiyorsun çayını içiyorsun. Bunları AK Parti ile yapmadık mı?

Çarşıda pazarda yaşanan pahalılığı yine biz aşarız. Enflasyon geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek.

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

Bu ülkenin alt yapı eksiklerini biz tamamlamadık mı? Biz tamamladık. Nereden nerelere geldik. Bu ülkenin eğitimden sağlığa her alanda hizmet standartlarını en yükseğe biz çıkarmadık mı? Çıkardık.

Nice kuşakların özlemle beklediği hak ve özgürlük taleplerini biz karşılamadık mı? Ayasofya’yı yeniden ibadete açtık mı? Hamdolsun biz açtık.

Birleşmiş Milletlerin tam karşısına 32 katlı bir Türk Evi inşa ettik.

Nasıl buldunuz? Neler yapmışız neler. Bay Bay Kemal geçen buraya uğramış galiba. Kaç kişi vardı? Ama asıl dersi 14 Mayıs’ta vereceğiz. Tüm bunları yaşamış bir hükümet olarak mevcut sıkıntıları da yine biz gidereceğiz.

Şimdi burada İyi Partili Saadet Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bay Bay Kemal’in isiz partinizi genel başkanınızı inandığınız ve savunduğunuz değerleri böylesine pervasızca istiskal etmesine daha ne kadar sabredeceksiniz.

CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Bu yüzden diyoruz, bizim davamız ülkemizin kazanımlarını daha da ileriye taşıma evlatlarımıza aydınlık bir gelecek bırakma davasıdır.

"Giresun’a da son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık"

Bu davanın tamamı 85 milyondur. Dolayısıyla 85 milyonun bu davada yeri vardır. Gelin 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı etrafında kenetlenelim. Şimdi öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın.

Giresun 14 Mayıs’ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Giresun 14 Mayıs’ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Giresun 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı’na doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Karadeniz’in uşaklarına da bu yakışır.

Biz bu güne kadar sadece eserlerimizle hizmetlerimizle konuştuk. Giresun’a da son 21 yılda 51 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Sel afetinde biliyorsunuz anında oradaki konutları inşa ettik.

Benim vatandaşlarım yerleştiler mi yerleştiler. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik.

İlk arsamla 200 alt yapısı hazır arsa vereceğiz. Ulaştırmada Eğribel Tünelini ve projedeki diğer tünelleri bu yıl tamamlıyoruz. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk denize dolguyla inşa edilen havalimanını kazandırdık. Havalimanımızın yolcu trafiği ne biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıl 809 bini geçti. Nereden nereye.

Tarım ve ormanda yaklaşık 55 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 12 barajın inşası sürüyor.

Giresunlu çiftçilerimize 3 milyar lira değerinde tarımsal destek verdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı hayalimizi Giresun’la beraber hayata geçirecek yeni yatırım ve yeni hizmetlerle şehrimizi geliştireceğiz.

"Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar"

Seçim beyannamemizde önümüzdeki dönemde ülkemize kazandıracağımız hizmetleri milletimizi sunduk. Şimdi isterseniz bunları bir hatırlayalım.

Şimdi bana diyorlar ki sen bu Bay Bay Kemal ile neden bu kadar uğraşıyorsun. Adam yalan söylüyor nasıl uğraşmayayım. Hiç olmazsa belki doğru konuşmaya başlar. Geçen buraya uğramış Giresun’a uğramış yalan söylemiş yine. Aslında bizim bu zatın da massındakilerinde şahıslarıyla bir derdimiz yoktur.

"2013'ten sonra IMF ile olan ilişkimizi kestik"

Davos’ta IMF ile bir görüşme yapıyoruz. Bu görüşülmede IMF’nin başındaki zat diyor ki böyle böyle siyasi kararlara müdahil oluyorsun. Ben dedim ki bak başkan, siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? O zaman 23 buçuk milyar dolar borcumuz var IMF’ye, alıyoruz dedi. Sen borcunu alacağını alacaksın ama Türkiye’yi ben yönetirim. Türkiye’ye karışamazsın. 2013’e kadar olan süreçte biz borcumuzu ödedik 2013'ten sonra IMF ile olan ilişkimizi kestik. Biz bize yeteriz yeter miyiz yettik mi eyvallah.

Şimdi onla da kalmadık bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi o zaman 27 buçuk milyar dolardı şimdi ise 115 milyar dolar. Bakın nereden nereye. Şimdi daha da artacak.

Bizim derdimiz onların temsilcisi olduğu zihniyetle. Bu zihniyet Türkiye’nin yükselişinden rahatsız olan zihniyettir. Ne diyor terör örgütünün temsilcileri, yüzyıllık kazanımlarını değiştireceğiz diyor. Bunlarla beraber yürüyor Bay Bay Kemal. Bu zihniyet Kandil’de PKKK Pennsylvania’da FETÖ, Avrupa’da cinsiyetçi sapkın, Afrika’da sömürgeci, Orta Doğu’da işgalci, Afrika’da sömürgeci olan zihniyettir. Bu zihniyet Kürt kardeşlerimizi bölücü örgütün maalesef tasallutu altına sokan zihniyettir.

Biz LGBT’ci değiliz. Biz LGBT’ye karşıyız. CHP LGBT’ci İyi Parti LGBT’ci. Cumhur ittifaki olarak biz LGBT’ye karşıyız. Biz ailemize laf ettirmeyiz.

Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Bize Allah yeter. Bize milletimizin sevgisi ilgisi yeter.

"25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek"

Bu ay doğalgaz tamamen ücretsiz. Londra’daki tefecilerden gelmiyor. Karadeniz’in doğalgazı bu. Bundan sonraki bir yıl boyunca her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşürülmeye devam edecek.

Daha doğalgaz sevincin heyecanını yaşamadan Gabar’daki petrol müjdemizi sizlerle paylaştık. Yıllık tüketimimizin 10’da birini tek başına karşılayan bu haber sadece bir sahadaki keşiftir.