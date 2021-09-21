Cumhurbaşkanı Erdoğan "11. Türkiye Yatırım Konferansı"nda konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAİK ve DEİK'in düzenlediği "11. Türkiye Yatırım Konferansı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, TAİK ve DEİK'in düzenlediği "11. Türkiye Yatırım Konferansı"na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
ABD ile iş birliği mesajı
ABD'deki iş insanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika ile enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ilerleteceğimize inanıyorum.https://t.co/timR5AO5mf pic.twitter.com/sHF7mea1Br— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021
ABD ile iş birliği mesajı veren Erdoğan, "Amerika ile enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ilerleteceğimizi inanıyorum. İki ülke arasındaki dostluğun, ortaklığın temsilcilerisiniz" diye konuştu.
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