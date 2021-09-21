Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, TAİK ve DEİK'in düzenlediği "11. Türkiye Yatırım Konferansı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD ile iş birliği mesajı

ABD'deki iş insanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Art niyetli, hukuki ve tarihi gerçeklerden uzak faaliyetlere karşı sağlam bir duruş sergileyeceğinize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika ile enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ilerleteceğimize inanıyorum.https://t.co/timR5AO5mf pic.twitter.com/sHF7mea1Br — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 21, 2021

ABD ile iş birliği mesajı veren Erdoğan, "Amerika ile enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ilerleteceğimizi inanıyorum. İki ülke arasındaki dostluğun, ortaklığın temsilcilerisiniz" diye konuştu.

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