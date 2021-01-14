Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı aşı olacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısı sonrası koronavirüs aşısı olacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.
Basın toplantısında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.
Erdoğan ile birlikte AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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