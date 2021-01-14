Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi.

Basın toplantısında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.

Erdoğan ile birlikte AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olması bekleniyor.