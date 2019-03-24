İzmir ve Ankara'nın ardından sırada İstanbul var. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortak mitingi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Mitingin düzenleneceği Yenikapı'da hazırlıklar tamamlandı. Yenikapı ruhunun yaşatılacağı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli platforma birlikte çıkacak.

17 Mart'ta başlayan hazırlıklar için artık sona gelindi. Alanın her noktasından görülebilecek devasa bir sahne kuruldu.

Platformda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ikili resmine yer verildi. Sahnede iki partinin de seçim sloganları var.

Alanda kalabalığa sesin rahatlıkla ulaştırılabilmesi için 18 ses kulesi kuruldu.

Mitinge gelenler için görüntüler 12 dev ekrandan yansıtılacak.

Saat 14.00'te başlayacak mitinge gelenler alana 4 giriş noktasında alınacak. 14 bine yakın polis görev yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de denizden güvenlik hizmeti verecek.

Olağan dışı olaylar için 800 sağlık personeli miting boyunca alanda hazır olacak.

Miting dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin bazı seferleri de miting nedeniyle iptal edildi, bazılarında da saat ve iskele değişikliğine gidildi.

Kaynak: TRT Haber