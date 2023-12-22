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TRT Haber 22.12.2023 12:55

Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek

Gözler, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak kararda. Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13. kez bir araya gelecek.

Cumhur İttifakı bugün ortak adayları görüşecek

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai devam ediyor.

Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Hangi illerde ittifak yapılacak? 

Cumhur İttifakı'nın hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağı ve büyükşehir belediye başkan adaylarının hangi isimler olacağı merak konusu...

AK Parti ve MHP arasındaki komisyon toplantılarında sona gelindi. Heyetlerin 13'üncü buluşması bugün gerçekleşecek.

Çalışmaya son şekli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek.

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AK Parti MHP Yerel Seçim 2024
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