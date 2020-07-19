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Çukurca'da PKK'nın üs bölgesi saldırısı önlendi
Çukurca'da biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'nın, üs bölgesine yönelik saldırısı engellendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman Komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca’da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi."
Etiketler: son dakika Çukurca PKK PKK saldırıSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 14:16
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