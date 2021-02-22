Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Göç konusunun küresel bir mesele olduğunu görüyoruz. Savaşlar, iç çatışmalar, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle insanlar evlerini terk ediyorlar.

Dünya nüfusunun yüzde 3'ü göçmen olarak yaşamına devam ediyor.

Avrupa'ya sığınan on binlerce sığınan Suriyeli çocuğun nerede olduğu bilinmiyor. Bu meselede asıl yükü taşıyan gelişmekte olan ülkelerdir.

"Zulme milyonlara kapılarımızı açtık"

Türkiye'ye sınırlarını açma tavsiyesinde bulunanlar, göçmenlere sınırlarını kapatmıştır. Türkiye, kıtaların ve kültürlerin kavşağında bir ülke olarak göç olgusuna asla yabancı değildir.

Son 500 yılda zulme uğrayan, baskı gören, ayrımcılığa maruz kalan milyonlara biz kapılarımızı açtık. Kafkasya'dan Balkanlar'a kardeşlerimiz başları derde düştüğünde hep bize sığındı.

Kırım'dan Bulgaristan'dan Ahıska'dan soydaşlarımıza biz kapılarımızı açtık. Güvenli bir liman, şefkatli bir yuva olduk. Kimseyi geri çevirmedik.

Suriye'de başlayan çatışmadan sonra tarihi sorumluluğumuzu yerine getirdik. Biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık. On binlerce Kobanili Kürt kardeşimiz bizim ülkemizde. Halep'teki Arap kardeşlerimize biz sahip çıktık.

"Terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz"

(ABD) Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hala bunlar terörle, teröristlerle beraberler. Biz terörle ve teröristlerle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dostlar dostluğuna devam ederse biz gönlümüzü açarız. Ama etmezse ne gerekiyorsa onu yaparız.

"Ülkemize verilen sözlerin açılmadığını gördük"

Ülkemize verilen sözlerin açılmadığını gördük. AB, Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar euro destek verirken Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Uluslarası basın bu gerçeği yeni yeni görmeye başladı. Maddi imkanları bizden katbekat fazla olan ülkeler mültecileri toplama kamplarına mahkum ederken biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık.

Biz dünyanın imanla ayakta kaldığına inanan insanlarız. Güvenli alanın oluşturulmasının ardından 420 bin sığınmacı Suriye'ye geri döndü. Huzur ortamı arttıkça bu geri dönüşler artacak.

"Saldırıların devam etmesi halinde adımlarımızı atarız"

PKK/YPG'nin kalleş saldırıları nedeniyle son bir ay içinde onlarca masum sivil ve çocuk hayatını kaybetti. Saldırıların devam etmesi halinde adımları atmaktan çekinmeyiz.

Botları şişleyenleri herhalde sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Komşu Yunanistan. Nasıl polislerin şişlediklerini ve insanların denizde boğulduklarını gördük. Biz bunları anlatmaya devam edeceğiz.