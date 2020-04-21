İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 72'ye yükseldi.