Aşılamayla birlikte yüksek riskli grupta yer alan 60 yaş üstü hastaların sayısı giderek azalıyor. Ancak çocuklarda mutasyonlu virüsün de etkisiyle vaka sayıları artışa geçti.

-Koronavirüs çocukları ne kadar etkiliyor?

-Virüs çocuklarda başka hastalıklara sebep oluyor mu?



Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, virüsün çocuklar üzerindeki etkisini @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/ViSPqcvoIA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 1, 2021

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, mutasyonlu virüsün çocuklar üzerindeki etkisini TRT Haber'e anlattı.

"Dünyanın her yanında 15-20 gündür çocuklarda vaka artışı var"

Salgının başından beri hastalıktan çocukların da etkilendiğini fakat erişkinlere göre hafif geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son 15-20 gündür yaşanan vaka artışına dikkat çekti:

"Aslında her yaş çocuk etkilenebiliyor ama başından beri bildiğimiz küçük çocukların daha etkilendiği şeklinde. Fakat son 15-20 gündür sadece bizde değil dünyanın her yanında özellikle Avrupa'da mesela İsviçre'de 0-9 yaş arası çocuklarda bir artış var. İsviçre'de yüzde 132 olarak bildirdiler. Pek çok ülkede artış var. 9-18 yaş arasındaki bizim ergen dediğimiz grupta da bir artış var. Erişkinde hangi organlar tutuluyorsa çocuklarda da öyle. Çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğini ya da belirtisiz geçirdiğini hala söyleyebiliriz."

Virüs başka hastalıkları taklit edebiliyor

Çokuğraş, çocuklarda virüsün MIS-C sendromuyla birlikte görülebildiğine ve tüm organları etkileyebildiğine vurgu yaptı:

"Yüksek ateşle seyredip değişik organların tutulmasıyla beraber giden mesela apandisit atağını taklit edebilen, kalbin tutulmasıyla ya da işte ishal, kusma giden bir takım deri dökülmeleriyle giden, beyin tutulumuyla böbrek tutulumuyla giden özel bir hastalık tablosu var. Bunu aşağı yukarı ekim ayının başından beri oldukça sık yaşıyoruz. Kendi kliniğimizde 40'a yakın böyle vaka oldu.

"Zatürre ile gelen çocuklar var"

Bunun dışında COVID'ın en sık tuttuğu organ akciğerler. Zatürre ile geliyor çocuklar bize. Hatta ağır ciddi zatürre ile gelenler var. Baştan beri böyleydi. Son günlerde sayısı birazcık arttı. Şimdilik kontrol dışı bir şey yok. Bu artış bu hızla devam ederse endişeleniyoruz."

Aşılanmamış olmaları da risk

Çocuklarda aşılamanın da olmayışının onları açık hedef haline getirdiğine vurgu yapan Çokuğraş mutasyonlu suşların çocuklarda daha fazla etki yarattığını dile getirdi:

"Birincisi bu yeni değişime uğramış virüs, çocuklarda biraz daha fazla yayılabiliyor. İkincisi çocuklar için geliştirilmiş aşı henüz yok. Çalışmalar devam ediyor. En iyimser tabloda çocukların sonbahardan önce aşılanması pek mümkün olmayacak.

Kronik hastalığı olanlarda farklı seyredebiliyor

Çocuklar arasında kronik hastalığı olan epey bir hasta grubu var. Akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olan, diyabeti olan ya da bir takım ilaçlar kullandığı için bağışıklık sistemi bozulmuş olan hasta var. Bunlarda COVID çok daha ağır seyrediyor. Tıpkı erişkinlerde olduğu gibi. Onun için biraz endişeliyiz."