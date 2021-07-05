Kırmızı Bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Aydın ön görüşmede, borçlarını ödeyeceğini, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle teslim olduğunu öne sürmüştü.

Evraklar incelendi, 60 civarında soru hazırlandı

Yanında şirket belgeleri ve alacaklılar listesi getirmişti. Mali şube ekipleri getirilen evrakları inceledi. Müfettiş raporlarıyla karşılaştırması yapılarak sorguda Mehmet Aydın'a sorulmak üzere 60 civarında soru hazırlandı. Sorgulama işleminin ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

2016'da kurulan Çiftlik Bank'a 132 binin üzerinde kişi para yatırmıştı. Bir kısmına ödeme yapılsa da pek çoğu ana parasını dahi alamadı.

Mehmet Aydın'ın sorgusunda ne anlatacağını en çok mağdurlar merak ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Çetin Arslan, "Mağdurlar ve suçtan zarar görenler; savcılığa beyanla soruşturmaya dahil olmak istediklerini, delilleri beyan etmek istediklerini, alacakları varsa neler olduğunu, hangi şekilde bu organizasyona dahil olduklarını beyanda bulunabilirler" açıklamasını yaptı.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında açılan davada 3 bin 762 kişi şikayetçi olarak yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 128 mağdur daha şikayetçi oldu.

Soruşturmaya dahil olanlar, Aydın'a ait tespit edilen herhangi bir mal varlığı durumunda öncelikli hak sahibi olabilecek.

Borçlar ödenirse ne olur?

Peki Mehmet Aydın söylediği gibi borçlarını öderse ne olacak?

Prof. Dr. Çetin Arslan, "Kamu davası açılmadan zarar giderilirse 2/3 indirim var. Kamu davası açılır ama hüküm verilmeden ödenirse 1'2 indirim var" dedi.

Mehmet Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava devam ediyor.