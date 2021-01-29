Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye'den Çin'e gidecek treni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak.

Çin'e yapılacak bor ihracatında ilk tren yola çıkıyor.



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e gidecek ihracat treni Ankara Garı'ndan uğurlanıyor. pic.twitter.com/AxssYvBjjv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

42 konteyner içerisinde taşınacak olan Bor, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç ediliyor.

Trenin, yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayacak. Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin’e geçiş yapacak.

Bor’un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapmış olacak. Toplamda 7 bin 792 kilometre yol katedecek.