Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya bir kez daha darbe vuruldu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.
Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.
Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 19, 2021
Kahramanlarımızı kutluyorum…
Detayları ise Bakanlık paylaştı. Harekatın Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğuyla yapıldığı belirtildi. 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.
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