Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Gıda ve Tarım Örgütü iş birliğinde yürütülen "Tarım-Gıda Değer Zinciri Bağlamında Küçük Ölçekli Çiftçilerin Risk Yönetimine Yönelik Seçeneklerinin Geliştirilmesi" çalışmasına katıldı.

Bakan Kirişci konuşmasında şunları aktardı:

"Toplanan Ulusal Süt Konseyi 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3.6 yağı ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını çiğ süt destek primi hariç, bunun altını çiziyorum bu hariç üreticinin eline üreticinin elinden çıktığı fiyatı söylüyorum net 8 lira 50 kuruş olarak belirlemiştir.

Bakanlığımızca 15 Mayıs-30 Eylül döneminde olduğu gibi süt üreticilerinin Ekim, Kasım ve Aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesini planlanan çiğ süt destek primini 2,5 katına çıkararak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline bakanlığımızca ödenecek çiğ süt destekleme primi ile beraber litre başına en az 9 TL geçmiş olacaktır."