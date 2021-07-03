Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.



Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya, Mehmet Aydın’ı sınır dışı etti. Aydın uçakla İstanbul’a getiriliyor. Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkındaki ilk işlem İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde yapılacak. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

Ceza hukukçusu Neslihan Güneş, ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Türkiye'ye getirildikten sonraki hukuki sürecini @trthaber'de anlattı. https://t.co/O1J0tsTlXy pic.twitter.com/byN1fqBigv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2021

Peki mağdurlar bu süreçte ne yapmalı? Aydın’ın yargı süreci nasıl ilerleyecek? Bu sorulara Ceza hukukçusu Neslihan Güneş TRT Haber canlı yayınında yanıt verdi.



"Sıradan dolandırıcılıktan daha fazla ceza alacak"

Aydın’ın “nitelikli dolandırıcılık” ile “bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması” suçlarından yargılanacağına dikkat çeken Güneş, bu yüzden sıradan dolandırıcılıktan çok daha fazla ceza alacağına işaret etti:

“Nitelikli dolandırıcılıkta diğer dolandırıcılıktan farklı olarak ceza artırım talebi vardır. Nitelikli dolandırıcılığın da unsurları oluşmuştur. Bilişim sistemleri kullanılmıştır. Havyanlar karşılığında bir mebla, meblanın sürekli artırılması ve kar edilmesiyle insanlara hile kullanarak onları irade kesatına uğratılarak bu eylem meydana gelmiştir. Bu yüzden ceza oranı yüksek olacaktır. Cezası kesinleştikten sonra diğer mağduriyetlerin giderilmesi sağlanacak. Nitelikli dolandırıcılıkta en az 5 yıldan başlayacaktır kişi sayılarıyla çarpılınca ceza oranı artacaktır. 200 yılı aşkın ceza almasını ön görüyoruz.”



Mağdurlar bir an önce mahkemeye başvurmalı

Aydın’ın cezasının mağdur kişi sayısına göre hesaplanacağına dikkat çeken Güneş, 'Tosuncuk' mağdurlarına bir an önce suç duyurusunda bulunmaları ve icra takibi başlatmalarını tavsiye etti:



“Aydın, kişi sayısına göre ceza alacak. Pek çok mağduru var. Hem icra takibi hem de nitelikli dolandırıcılıktan suç duyuruları var. Bunlar ilgili iddianameler hazırdı, sadece iadesi bekleniyordu. Bu iade sonrası ülkenin pek çok yerinde açılan davalar bir dosya kapsamında birleştirilecektir. Mağdurların suç duyurusunda bulunması lazım. Ellerindeki dekontları sunmaları lazım. Bunlar gösterildikten sonra savcılık hızlıca iddianameyi hazırlayacaktır. Cezai sisteme göre kaç kişiyi dolandırsa o kişiler için ayrı ayrı iddianame hazırlanıp birleştirilip buna göre ceza verilecektir. Mağdurların bir an önce savcılık makamına ulaşmaları gerekir.”



"Masumiyet karinesi yaratmaya çalışıyor"

Aydın yayınladığı videoda, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti.

Güneş, Aydın’ın bu açıklamalarının da cezadan kurtulmaya yönelik bir hamle olduğunu söyledi:



“Kendini taciri olarak adlandırıyorsa sisteme bu şekilde giriyorsa bunu önceden öngörmelidir. Türk Ticaret Kanunu der ki “bilinçli tacir ilerde olabilecek her türlü karı ve zararı hesaplayan kişidir.” Suçtan kurtulmak için kendine masumiyet karinesi yaratmaya çalışıyor.”

Paraları öderse ne olur?

Peki, Aydın mağdurların alacaklarını öderse ne olacak? Güneş, böyle bir durumda Aydın'ın cezasında yarı yarıya indirim uygulanabileceğine dikkati çekti.

Hakkında çok sayıda dava var

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “şüpheli bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması” suçundan

“tehdit” suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “bankacılık kanununa muhalefet” suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliği’nde davalar bulunuyor.