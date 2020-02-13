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CHP'nin boykot kararına uymayan 2 partiliye ihraç istemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP, parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İki isim, CHP'nin boykot kararı aldığı televizyon kanalında programa katılmıştı.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı televizyon kanalında programa katılan Parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu iki ismin savunmalarını isteyecek. Kocasakal ve Sevigen'in yedi gün süresi var. Bu süre içinde yazılı savunmalarını vermeleri gerekiyor. Sonrasında da CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu toplanacak, iki isim ile ilgili kesin ihraç istemini karara bağlayacak.
Etiketler: CHP Ümit Kocasakal Mehmet Sevigen ihraç istemi televizyon kanalıSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 19:04
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