CHP Genel Merkezi belediyelerin performansını ölçecek. İl, ilçe, belde belediyelerin tamamı yapılan projeler konusunda genel merkeze rapor sunacak.

Belediye başkanlarının göreve başladığı günden itibaren tüm harcamaları konusunda da bilgilendirme yapılacak.

Belediyelerin yaptığı sosyal yardımlar da genel merkezin yakın takibinde olacak. Belediyeler, yoksulluk envanteri çıkararak sosyal yardımlara da ağırlık verecek. Genel merkez bu yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istiyor.

Belediyelerin mali durumları mercek altına alınacak

Daha önce Gaziantep ve Antalya'da yapılan belediye çalıştayları da devam edecek. Halkın belediyelerden memnuniyeti konusunda da illerde anketler yapılacak. Belediyelerin mali durumları ve harcamaları da mercek altına alınacak.

Belediyelerin tarım programları da değerlendirilecek

Kılıçdaroğlu ayrıca, yerelde tarımın desteklenmesi için de belediyelerden proje istedi. Böylece istihdamın arttırılması hedefleniyor. Belediyelerin tarım programları da tüm detayları ile değerlendirilecek.