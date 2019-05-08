İyi Parti’nin itirazının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından bir başvuru da CHP’den geldi.

CHP, tam kanunsuzluk gerekçesi ile İstanbul'da 39 ilçede seçimin yenilenmesi ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK'ya dilekçe sundu.

Başvuruyu parti adına YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu gerçekleştirdi.

CHP Genel Bakan Yardımcısı Muharrem Erkek de beraberindeki bir heyetle YSK'ya geldi. Başvuru sonrası Muharrem Erkek dilekçenin detaylarına ilişkin basın açıklaması yapacak.

Dilekçede tam kanunsuzluk nedeni ile büyükşehir seçiminin yanı sıra ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği seçimlerinin de yenilenmesi bulunuyor.

CHP, aynı gerekçe ile 24 Haziran milletvekilliği genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de de iptalini istiyor.

Kaynak: TRT Haber