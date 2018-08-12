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CHP’de muhalifler ‘tüzük kurultayı’ için toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay hedefine ulaşamayan muhalifler bugün Ankara’da bir araya gelecek.

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CHPde muhalifler tüzük kurultayı için toplanıyor

CHP yönetiminin "kurultay yok" açıklaması karşısında muhalifler geri adım atmıyor. Muhalifler, yeni yol haritasını belirlemek üzere bugün Ankara'da bir araya gelecek. Toplantıya Muharrem İnce de katılacak.

Muhaliflerin hedefi,  parti tüzüğünü değiştirmek için gerekli 248 imzayı toplamak. Yeterli sayıya ulaşılması halinde CHP'de önümüzdeki günlerde Tüzük Kurultayı gerçekleşecek.

Muhalifler tüzükte yapılacak değişiklikler ile, Genel Başkan'ın milletvekili adaylığındaki kontenjan hakkının yüzde 5'in altına çekilmesini istiyor. Ayrıca partide önseçim yapılması, CHP'li belediyelerin olduğu çevrelerde ise üye bazında ön seçim yapılması muhaliflerin talepleri arasında yer alıyor.

Muhalifler ayrıca seçimli kurultayın toplanması için gereken salt çoğunluk şartının 249'a çekilmesi, blok liste uygulamasına da son verilmesini istiyor.

Kaynak: TRT Haber

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