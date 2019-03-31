Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi.

Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'nde bekleyiş başladı.

Geniş güvenlik önlemleri

Partililerin, seçim sonuçlarını takip edebilmesi için parti girişine dev ekranlar kuruldu.

Parti binasının 4'üncü katında oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ise partinin müşahitleri tarafından gönderilen sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu verileriyle karşılaştırılacak.

İki vardiya halinde çalışacak koordinasyon merkezinde, 100 kişilik ekip sorun bildirilen sandıkları takibe alacak.

YSK verileriyle karşılaştırılan sonuçlar, sorunlu bulunması halinde itiraz için partinin hukuk bürosuna iletilecek.

Öte yandan, parti çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Partiye gelenler detaylı aranarak içeri alınıyor.

Yavaş CHP Genel Merkezi'nde

Bu arada CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da parti genel merkezine geldi.

Geçen dönem seçim sonuçlarını kendi ofisinde takip eden Yavaş bu seçimlerde genel merkezde sonuçları takip edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk sonuçları evinden takip edecek.

Kaynak: AA