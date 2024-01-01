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Gündem
TRT Haber 01.01.2024 14:22

CHP'de aday belirleme süreci hız kazandı

CHP'de, İstanbul ve Ankara dahil 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde adaylar açıklandı. Gözler aralarında İzmir'in de olduğu diğer büyükşehir adaylarına çevrildi.

CHP'de aday belirleme süreci hız kazandı
[Fotograf: AA]

CHP'de belediye başkan adaylarını belirleme çalışmaları ivme kazandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyet, çalışmalarını tamamladı. Milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet bir hafta boyunca şehrin nabzını tuttu. Aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı.

STK'ların görüşleri alındı

Heyet, bir önceki seçimde mevcut belediye başkanlarınca verilen sözlerin gerçekleşme oranlarını inceledi. Meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için yapılan anketler genel merkeze sunulmak üzere raporlandı. Benzer çalışmalar henüz adayı açıklanmayan diğer büyükşehir belediyeleri için de sürdürülüyor.

Parti meclisi 3 Ocak'ta toplanacak

CHP'de, 2024'ün ilk Parti Meclisi toplantısı 3 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
Toplantı, aday belirleme gündemiyle gerçekleştirilecek. 200'e yakın adayın belirlenmesi beklenen toplantıda yerel seçimde olası ittifaklara yönelik arayış da ele alınacak. 

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