Haber Giriş: Kaynak: AA
CHP MYK olağanüstü toplandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, MYK'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi.
Toplantıda, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.
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