CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşiyor.
Toplantıda, saldırının yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
CHP MYK, Çubuk'ta şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle olağanüstü toplandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşiyor.
Toplantıda, saldırının yanı sıra bundan sonraki süreçte atılacak adımların ele alınacağı belirtildi.
Kaynak: AA