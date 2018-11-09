CHP Milletvekili Öztürk'ten partisine "Disiplin Kurulu" eleştirisi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kuruluna sek edilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

TBMM'deki basın açıklamasında Yılmaz, kendisine açılan disiplin soruşturmasından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi:

"Bu disiplin soruşturması yanlıştır, hukuksuzdur kınıyorum. Bu CHP'de farklı bir yerde olduğumuzun göstergesidir. Arkamda duramadın trollere teslim ettin. İstiyorsun ki çekip gideyim. Sen yönetemiyorsun ben de bir hazırlık içindeyim biliyorsun. Genel başkanlık olarak bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Sen beni rakip olarak görüyorsun. Parti içindeki yükselişimden rahatsızsın. Tarih seni yargılayacak. Siz aşağılık bir işe imza attınız ben istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap, sıkıyorsa at beni buradan rezil ol, kepaze ol."

"Türkçe ezan okunması" talebi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz daha önce yaptığı basın açıklamasıyla "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısını dile getirmişti.

CHP: Milletvekilimizin şahsi görüşüdür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de yaptığı açıklamada "CHP'nin gündeminde ezanla ilgili veya ezanın hangi dilde okunmasıyla ilgili herhangi bir tartışma yoktur. Bir milletvekilimizin şahsi görüşlerinden ibarettir." demişti.

CHP, Yılmaz'ı disipline sevk etti

CHP Grup Yönetim Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kaynak: DHA, TRT Haber