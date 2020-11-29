CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Ordusu hakkındaki ifadelerine tepkiler gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ifadelerine tepki gösterdi.

"Şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor"

Çelik, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Ordumuz bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrindedir. Gücü ve kabiliyetleri ile tüm dünyanın takdir ettiği bir ordudur. Milletimiz için eşsiz bir değerdir. Siyasi provakasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. “Türk Ordusu satılmış” diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor."

'Esed aşığı bir CHP milletvekilinin ne kadar canlarının yandığını gösteriyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da CHP Milletvekili Başarır'ın sözlerini kınayarak özür dilemesi gerektiğini söyledi.

"Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemelidir."

"Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz"

Ünal ayrıca sosyal medya hesabından, tank palet fabrikasıyla ilgili yapılan açıklamayı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Defalarca yapılan açıklamalardan sadece biri. MSB’nın 2019 da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notu. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz."

"Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da CHP Milletvekilinin sözlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır."