CHP Genel Başkanı Özel: Teşkilatımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz

CHP'de yerel seçim yarışına katılacak adayları belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel ön seçim için memleketi Manisa'daydı.Partisinin Yunus Emre ilçe belediye başkan adayını seçmek için oy kullandı.

Özel, partililerin adayı seçmek için tercihte bulunmasını "demokrasi şöleni" olarak nitelendirdi.

"100'ün üzerinde yerde sandık kuruldu. Bundan sonra da çok daha fazla yerde ilçelerimiz talep ettikçe ve anket sonuçları bizi tercihe yönlendirdikçe sandığı kurmaya, örgütümüzün sesini dinlemeye devam edeceğiz."

Temayül yoklamalarını işaret ederek ön seçimlerin süreceğini söyledi.

"Türkiye'nin dört bir yanında 750'ye yakın ilçe ve beldeye adayınızı belirleyin aday birden çoksa sandık kurun demiştik. En doğru kararların verileceğine yürekten inanıyoruz."

CHP Genel Başkanı oyunu kullandıktan sonra teşkilat mensupları ile bir araya geldi.