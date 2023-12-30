Puslu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.12.2023 20:08

CHP Genel Başkanı Özel: Teşkilatımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 100'ün üzerinde ilçe ve beldede aday belirlemek için sandık kurulduğunu söyledi. Manisa'da konuşan Özel, "Örgütümüzün sesini dinlemeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'de yerel seçim yarışına katılacak adayları belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Genel Başkan Özgür Özel ön seçim için memleketi Manisa'daydı.Partisinin Yunus Emre ilçe belediye başkan adayını seçmek için oy kullandı.

Özel, partililerin adayı seçmek için tercihte bulunmasını "demokrasi şöleni" olarak nitelendirdi.

"100'ün üzerinde yerde sandık kuruldu. Bundan sonra da çok daha fazla yerde ilçelerimiz talep ettikçe ve anket sonuçları bizi tercihe yönlendirdikçe sandığı kurmaya, örgütümüzün sesini dinlemeye devam edeceğiz."

Temayül yoklamalarını işaret ederek ön seçimlerin süreceğini söyledi.

"Türkiye'nin dört bir yanında 750'ye yakın ilçe ve beldeye adayınızı belirleyin aday birden çoksa sandık kurun demiştik. En doğru kararların verileceğine yürekten inanıyoruz."

CHP Genel Başkanı oyunu kullandıktan sonra teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

ETİKETLER
CHP Manisa Özgür Özel
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi, barış şimdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:22
BM Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davası açmasından memnun
20:55
Paris'te Noel tatiline rağmen Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
20:58
Malatya merkezli 6 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
20:29
Gazze Spor Konseyi: İsrail stadyumları işkence merkezlerine dönüştürdü
20:11
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
19:52
Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail tankını sıfır mesafeden hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ