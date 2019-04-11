Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatın 17 Nisan'da başlayacağını ve ilk ödemelerin mayıs ayında yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatlar 17 Nisan'da başlayacak, ilk ödemeler mayısta yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatın 17 Nisan'da başlayacağını ve ilk ödemelerin mayıs ayında yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA