Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle;

Bugün Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Kulp ile Muş kara yolu güzergahı üzerinde yola döşenen mayın nedeniyle 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 vatandaşımız da ağır yaralı. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum.

"35 milyon vatandaşımızın konutunu güvenli hale getirdik"

Bugün çok önemli ülkemiz için şehirlerimiz için şehirlerimizin geleceği için çok önemli bir sürecin başlangıcını verdik. Aslında bu sürecin başlangıcını 2012 yılında sayın Cumhurbaşkanımız bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız diyerek İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da söyledi. O günden bu güne yaklaşık 1 milyon 160 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bunun yanında yapmış olduğumuz yapı denetim kanunundaki düzenlemelerle birlikte de 22 milyon bitmiş devam edenlerle 13 milyon da devam eden bağımsız bölümümüz var tam 35 milyon vatandaşımızın evini güvenli haline getirmiş olduk. Bu da nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine tekabül ediyor.

Gelinen süreçte biz hem bakanlık görevimiz münasebeti ile hem yerel seçimler münasebeti ile il il ilçe ilçe ziyaretlerde bulunduk. Mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geldik ve onların dertlerini sorunlarını dinledik. Gördük ki gelinen süreçte vatandaşımızın kentsel dönüşüm sürecinde bazı projelerde mağdur olduğunu bazı projelerde bizim istemediğimiz yükseklikte bizim özümüze mimarimize uymayan yapıların çıktığını gördük ve bu çerçevede gerekli ilgili kişilerle toplantılar yaptık. Yerel yönetimlerimizle bir araya geldik, vatandaşımızı dinledik bu noktada ne istiyor diye. Bu çerçevede belli kararlar aldık bundan yaklaşık 6 ay önce hatta vatandaşlarımız hatırlayacaktır Kartal'da çöken binamızın olduğu gün tüm illerimize bir genelge gönderdik. Dedik ki, bu genelge kapsamında illerinizdeki riskli vatandaşımızın can ve mal güvenliği açısından riskli gördüğünüz alanların tespitlerini yapın bize gönderin. Yapmış olduğunuz tespitler şehrin ilçenin bütününe ilişkin bir eğlem planı çerçevesinde olsun.

Dönüşümde 3 ilke; yerinde, gönüllü, hızlı

Anayasamız ne diyor kentsel dönüşüm ile ilgili biz istiyoruz ki bir; Üç temel ilke üzerine oturttuk. Dedik ki yerinde dönüşüm yapacağız tüm bu görüşmeler sonrasında vatandaşımız yerinde yine komşusuyla orada yıllarca iyi kötü günü yaşadığı insanlarla yaşamak istiyor.

İki; gönüllü olacak yani biz vatandaşımıza rağmen kentsel dönüşüm projelerini yürütmeyceğiz onların rızasını alarak yürüteceğiz. Çok riskli bina ise eğer orada vatandaşımızın açıkçası söz sahibi değil öyle bir hakkı yok çünkü biz devlet olarak onun canını da malını da korumakla mükellefiz.

Üçüncüsü ise hızlı dönüşüm yapmak zorundayız. Vatandaşımız mümkün olduğunca az mağdur olacak hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini bitirmemiz gerektiğini gördük bu üç temel ilke üzerine kentsel dönüşümümüzü dedik ki belediye başkanlarımıza siz şehrinizdeki o acil öncelikli alanları tespit edin bu üç temel ilke üzerinde bize bir plan yapın ve o acil alanlardan başlamak suretiyle biz bakanlık olarak size destek olacağız hem finans hem teknik anlamda destek olacağız ve bu dönüşümü bu üç temel ilke üzerine yürüteceğiz.

'Şehirlerin arz-talep dengesini bozmamalıyız'

Dönüşümü de açıkçası yapmış olduğumuz bu plan çerçevesinde yürüteceğiz. Çünkü şehirde bir arz talep dengesi vardır. Bu dengeyi ilçede şehirde bozarsanız eğer hiçbir proje gitmez. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyiz. Yapmış olduğumuz projelere geçtiğimizde hem vatandaşımızın açıkçası bu projelerden memnun olması gerekiyor orada mutlu olması gerekiyor. Biz de karşısına geçip baktığımızda iyiki dönüştürdük diyebileceğimiz projeler yapmamız gerekiyor. Anayasamız veya planımızı da açıkçası bu ilkeler üzerine kurduk.

'1,5 milyon konutun acil dönüşümü yapılacak'

Yapılan tespitler neticesinde tüm ülke çapında biz 6,7 milyon riskli yapının bulunduğunu tespit ettik. O acil dediğimiz hemen dönüştürülmesi gereken de 1,5 milyon konutun olduğunu düşünüyoruz. 1,5 milyon konutun da acil dönüştürülmesi gerekeninin yüzde 30'u İstanbul ilçelerinde yer alan konutlar.

6 ve üzerinde 56 tane deprem yaşadık 1923 yılından bu güne ve bu depremlerde 80 bin canımız gitti. Ülkemiz bulunduğu coğrafi yapı itibarıyla deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. İki tane ana fay hattımız var. O fay hatları üzerinde ciddi miktarda yerleşimlerimiz var. O bölgelere baktığımızda nüfusumuzun yüzde 71'i o birinci ikinci derece dediğimiz deprem bölgelerinde yaşıyor. Ülkemizin yüzde 66'sı bu riskli dediğimiz alanlarda yaşıyor. Bunu söylediğimizde bu binaların hepsi yıkılacak değil. Bizim buna ilişkin mevzuatlarımız var yönetmeliklerimiz var bu yönetmelikler ve mevzuatlar çerçevesinde yapılan binalar depreme dayanıklı binalar. Bugün Japonya'da da depremler oluyor. Bizim yeni binalarımız baktığınızda depremden etkilenmiyor. İşte bu 35 milyon bağımsız bölüm aslında yeni deprem yönetmeliğine göre yapılmış yapılar. Bir taraftan da kentsel dönüşüm sürecini yürütüyoruz biz o 82 milyon vatandaşımızın yaşadığı yapıları yeni deprem yönetmeliğine göre yaptığımız takdirde biz depreme hazırlıklı bir ülke haline geleceğiz.

"Taşkın, heyelan ve sel riski olan alanlardaki yapılan taşınacak"

Ölümleri incelediğimizde ölümlerin yüzde 90'ı depremden kaynaklanıyor. Yüzde 10'u ise sel, taşkın ve heyelan sebebiyle vatandaşlarımızın yaşamını yitirmesinden kaynaklanıyor ki bu 2018 ve 2019 yılında artarak devam ediyor. O yüzde 10'luk kısım artıyor çünkü iklim değişikliği ile tüm dünyamız karşı karşıya. Biz de o noktada bunun etkilerini sellerin, yoğun yağışların etkilerini ülkemizde artık sık bir şekilde hissediyoruz.

"15 bin bağımsız bölüm üretiyoruz"

Trabzon'da, Rize'de, Samsun'da, Giresun'da birçok sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Yapmış olduğumuz tespitlerde ise bu bölgelerde acilen dere güzergahları üzerindeki vatandaşlarımızın iklim değişikliği sebebiyle taşınması gerekliliğini ortaya koyduk. Tüm o bölgedeki illerimize yine Valiliklerimize talimatla bu alanların tespitlerini yapın ve bulacağımız yeni alanlarda yapacağımız yeni 15 bin yeni bağımsız bölüm ile vatandaşlarımızı güvenli yerlere taşıyalım dedik. Bununla ilgili süreci de başlattık.

Ayrıntılar gelecek...