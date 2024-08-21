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TRT Haber 21.08.2024 12:20

Cevdet Yılmaz: "Zenginlere vergi affı" hiç bir aşamada gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, vergi paketine ilişkin açıklamalar yaptı. Yılmaz, “Zenginlere vergi affı hiç bir aşamada gündemde değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi.

Cevdet Yılmaz: "Zenginlere vergi affı" hiç bir aşamada gündemde değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Zenginlere vergi affının hiç bir aşamada gündemde olmadığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiç bir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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