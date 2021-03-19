Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Türkiye'ye geliyor. Zarif, Türkiye ve İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temasta bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Türkiye'ye gelecek.
Ziyaret kapsamında, Türkiye İran ikili ilişkilerinin yanısıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.
Etiketler: Cevad Zarif İran Dışişleri Bakanlığı
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