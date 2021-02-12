Kuvvetli rüzgar ve yağış Ege'de yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Çeşme ilçesi Alaçatı mevkisinde oluşan hortum, ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu. Hortum nedeniyle vinç devrildi, tekneler alabora oldu, bazı araçlar ters döndü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme'de meydana gelen hortumun verdiği zararı yerinde incelemek üzere bölgeye gidiyor.

Bakan Pakdemirli, dün akşam hava muhalefeti nedeniyle bölgeye gidememişti.

İzmir'de 16 kişi yaralandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da, 1 kişinin ayağının kırıldığını, 15 yaralının vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu açıkladı.

Urla ilçesindeki 700 sera da doludan zarar gördü.

Ayvalık'ta da büyük zarar oluştu

Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde etkili olan hortum nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, tekneler battı, araçlarda maddi hasar oluştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hortumun can kaybına yol açmadığını, hafif yaralananların olduğunu ancak büyük ölçüde maddi hasara yol açtığını söyledi.

Meteoroloji: İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmiyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini açıkladı.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.

Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.