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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi05 Aralık 2019 Perşembe 13:53 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 14:15
Ceren Özdemir'in katil zanlısı "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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