AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Açıklamadan satır başları şöyle:

Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır.

Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecektir.

Niye bu cunta çağrılarının hepsi bir siyasi partiden geliyor? bunu iyi düşünmek lazım.

Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır.