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Çelik: Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili, "Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz." açıklamasını yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.
Sözcü Çelik, "Şimdi sıra Haftanin'de. Teröre karşı Pençe ve Kaplan" paylaşımıyla operasyonun başladığını aktararak komandoları selamladı.
Çelik, "Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun. pic.twitter.com/EhQn47E0GK— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 16, 2020
Etiketler: Pençe Kaplan Operasyonu Ömer ÇelikSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 02:19
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