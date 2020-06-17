AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Çelik, "Şimdi sıra Haftanin'de. Teröre karşı Pençe ve Kaplan" paylaşımıyla operasyonun başladığını aktararak komandoları selamladı.

Çelik, "Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.