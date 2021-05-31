Yunanistan temaslarına dün Batı Trakya Türklerini ziyaret ederek başlayan Çavuşoğlu, bugün de Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Toplantıya Nikos Dendias da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu ve Denias'ın, görüşme sonrası ortak açıklama yapması bekleniyor.

İki bakanın görüşmesinde hangi konular konuşuluyor?

İki bakanın, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.

Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.

Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.

Çavuşoğlu, "Atina'ya pozitif gündemle gidiyoruz" demişti

Çavuşoğlu, Yunanistan ziyareti öncesi, "Atina'ya pozitif gündemle gidiyoruz. Pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz." mesajını vermişti.

Yunan gazetesine mülakat: Sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir

Yunan "To Vima" gazetesine de mülakat veren Çavuşoğlu, "Yunanistan, AB'yi Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaktan kaçınmalı ve mevcut olumlu ivmeyi benimsemelidir. Çözüm bekleyen sorunları AB değil, sadece Türkiye ve Yunanistan çözebilir." açıklamasını yapmıştı.

Savunma Bakanlarının Yunanistan teması

Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı da 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde video telekonferans yöntemi ile gerçekleşmişti.

Toplantıda Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştı.

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla Ankara'da görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüştü.