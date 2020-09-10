Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal’den Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu’na video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Çavuşoğlu'nun hitabından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye Doğu Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerle özellikle Yunanistan ile müzakereye hazırdır.



Yunanistan ön koşulda ısrar ederse bizim de ön koşullarımız olur.

Gerginliği azaltmak için her türlü siyasi görüşmeye yeşil ışık yaktık.