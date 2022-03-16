Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu ve Lavrov ortak basın toplantısında konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın toplantısında konuşuyor.
Toplantıda konuşan Lavrov'un konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli."
"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması."
"Ankara'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı son derece dengeli."
"Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istiyoruz."
Çavuşoğlu: Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık
Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:
"Başından beri hem insani hem de barışcıl ateşkesin sağlanması için çaba sarfettik."
"Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık."
"Akan kanın durması lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
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