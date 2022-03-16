Toplantıda konuşan Lavrov'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Türk-Rus ilişkileri bölgede istikrarın sağlanması için önemli."

"Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlaştırılması."

"Ankara'nın Ukrayna konusundaki yaklaşımı son derece dengeli."

"Kafkas ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da artmasını istiyoruz."

Çavuşoğlu: Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık

Bakan Çavuşoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Başından beri hem insani hem de barışcıl ateşkesin sağlanması için çaba sarfettik."

"Net tutum takındık, endişelerimizi dürüst şekilde paylaştık."

"Akan kanın durması lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz."

Ayrıntılar geliyor...