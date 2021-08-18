Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu'nun Afganistan diplomasisi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Afganistan konusunu görüştü.
Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefonla Afganistan konusunu görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Afganistan'daki mevcut durum ele alındı. Bu ülkede istikrarın sağlanması için bölgesel ve uluslararası aktörlerin güvenlik ve düzeni birlikte sağlaması taraflarca ifade edildi.
Çavuşoğlu, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Chung Eui-Yong ve Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde yine Afganistan’daki son durum ele alındı.
Etiketler: Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Rusya İlişkileri
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